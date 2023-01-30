МОК хоче виставити під білим прапором на Олімпіаді-2024 вбивць та ґвалтівників, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року, де росіяни також виступали у нейтральному статусі, 45 медалей виграли представник ЦСКА, які є військовими.
"Росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Армії, яка чинить безчинства, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи з МОК хочуть поставити під білим прапором та дозволити їм змагатися", - обурився Кулеба.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.
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