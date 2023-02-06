Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024
Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у telegram.
Він оприлюднив офіційне текст звернення ВР, за яке проголосували 324 депутати.
"Поки триває війна, а Росія знищує український народ, участь російських та білоруських спортсменів буде виглядати як підтримка війни та умиротворення агресора. Окремо хочу зазначити, що ці спортсмени ще й активно підтримують Путіна, беруть участь у кремлівських Z-концертах. Їм точно не місце на міжнародних змаганнях", - написав Гончаренко.
Він додав, що парламент звернувся не лише до МОК, але й до парламентів світу, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивні федерацій із закликом відредагувати та заборонити участь спортсменів з Росії та Білорусі до завершення збройної агресії проти України.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
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