Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у telegram.

Він оприлюднив офіційне текст звернення ВР, за яке проголосували 324 депутати.

"Поки триває війна, а Росія знищує український народ, участь російських та білоруських спортсменів буде виглядати як підтримка війни та умиротворення агресора. Окремо хочу зазначити, що ці спортсмени ще й активно підтримують Путіна, беруть участь у кремлівських Z-концертах. Їм точно не місце на міжнародних змаганнях", - написав Гончаренко.

Він додав, що парламент звернувся не лише до МОК, але й до парламентів світу, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивні федерацій із закликом відредагувати та заборонити участь спортсменів з Росії та Білорусі до завершення збройної агресії проти України.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.