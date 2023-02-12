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Президент МОК Бах вигадав нову причину повернути РФ до світового спорту

12 лютого, 2023 неділя
16:29
Спорт Томас Бах

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини

Про це повідомляє Суспільне.Спорт

За його словами, Міжнародний олімпійський комітет отримав занепокоєння від ООН, де назвали відсторонення спортсменів з РФ та Білорусі від міжнародних турнірів порушенням прав людини. 

"Ми це обговорюємо. Перш за все, мова не йде про Олімпіаду-2024, а про спортивні змагання, які відбудуться у 2023 році. Поки ще не говоримо про Париж, про це - пізніше. Хочемо звернути увагу на два головні питання, одне з яких - серйозне занепокоєння, яке було висловлено двома особливими експертками Ради ООН з питань прав людини. Вони сказали нам, що виключення російських та білоруських атлетів лише через їхній паспорт - порушення прав людини", - сказав Бах. 

Він додав, що прецеденти з участю росіян у тенісному Відкритому чемпіонаті Австралії та перемога у ньому білоруски Аріни Соболенко, яка виступала під нейтральним прапором, доводять, що такі виступи можливі й в інших видах спорту. 

"Нам потрібно зрозуміти, чому це неможливо, наприклад, для плавців, але можливо для тенісистів? Ми бачили на Australian Open, коли українка гравчиня грала проти нейтральної атлетки з російським паспортом, а білоруська тенісистка навіть перемогла на турнірі. Тому, чому це неможливо у плаванні чи гімнастиці?" - запитав Бах. 

Президент МОК також заявив, що не вважає, що зараз опинився по "інший бік" історії. 

"Історія покаже, хто зробив більше для миру: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати чи ті, хто намагалися ізолювати та розділяти. У нас був позитивний досвід в олімпійському русі, можете пригадати, як це було з Північною та Південною Кореями, чи що ми зробили з Ізраїлем та Палестиною або ж у випадку з Косово чи багатьма іншими конфліктами. Наша роль - об'єднувати людей", - зазначив Бах. 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії. 

Росія
Білорусь
ООН
теніс
МОК
війна з Росією
Олімпіада-2024
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