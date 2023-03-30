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Україна бойкотуватиме змагання, на яких виступатимуть спортсмени з РФ чи Білорусі, - рішення уряду

30 березня, 2023 четвер
23:40
Спорт Вадим Гутцайт

Українські спортсмени не братимуть участь у турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі – відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України

Україна бойкотуватиме турніри, де виступатимуть атлети з РФ чи Білорусі, - рішення урядуПро це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону "Єдині Новини", інформує "Суспільне".

Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта. Це рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов.

Це рішення – відповідь Уряду України на оновлені рекомендації МОК щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі. Згідно з рішенням Виконкому МОК, федераціям рекомендовано повертати атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, не в командних стартах.

Детального пояснення, як саме діятиме рішення Уряду України, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.

Також Олег Немчінов додав, що спортсменам потрібно думати не про кар'єру у контексті бойкоту змагань, а про збережене життя.

"Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах. Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей", – резюмував Немчінов.

  • Нагадаємо, 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
  • Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав перемогою України дозвіл МОК допускати росіян та білорусів до змагань міжнародними федераціями.
  • Президент ОКР Станіслав Поздняков заявив, що озвучені МОК критерії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів "є неприйнятними для Олімпійського комітету Росії".
Кабмін
МОК
санкції проти Росії
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