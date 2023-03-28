Про це пише BBC.

"Рішення виконкому МОК розцінюємо як визнання їхньої помилки, здійсненої в момент ухвалення рекомендацій 28 лютого 2022 року про недопуск росіян та білорусів до міжнародних змагань", - цитує Позднякова агентство "Інтерфакс".

РІА "Новости" додає, що Поздняков назвав рекомендації МОК "порушенням прав людини" та "дискримінацією".

Глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе заявила РІА "Новости": "Я категорично проти нейтрального статусу, тим більше багато добавок: "хто не підтримує СВО", "хто не в силових та військових структурах" та "хто не брав участь у концертах Z" Моя думка: не потрібні нам на таких умовах їхні міжнародні змагання!".

Лижниця Вероніка Степанова написала у своєму телеграм-каналі: "А чи не пішли б ви на фіг з усіма своїми умовами та рекомендаціями, шановний МОК? Я не дозволю жодній "міжнародній комісії" розбирати мої погляди та переконання і вирішувати чи допустити мене до Кубка світу. Бігайте самі у такому разі".