Росія назвала неприйнятними умови МОК щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що озвучені МОК критерії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів "є неприйнятними для Олімпійського комітету Росії"
Про це пише BBC.
"Рішення виконкому МОК розцінюємо як визнання їхньої помилки, здійсненої в момент ухвалення рекомендацій 28 лютого 2022 року про недопуск росіян та білорусів до міжнародних змагань", - цитує Позднякова агентство "Інтерфакс".
РІА "Новости" додає, що Поздняков назвав рекомендації МОК "порушенням прав людини" та "дискримінацією".
Глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе заявила РІА "Новости": "Я категорично проти нейтрального статусу, тим більше багато добавок: "хто не підтримує СВО", "хто не в силових та військових структурах" та "хто не брав участь у концертах Z" Моя думка: не потрібні нам на таких умовах їхні міжнародні змагання!".
Лижниця Вероніка Степанова написала у своєму телеграм-каналі: "А чи не пішли б ви на фіг з усіма своїми умовами та рекомендаціями, шановний МОК? Я не дозволю жодній "міжнародній комісії" розбирати мої погляди та переконання і вирішувати чи допустити мене до Кубка світу. Бігайте самі у такому разі".
- Нагадаємо, сьогодні на засідання виконкому МОК комітет так і не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
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