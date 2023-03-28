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МОК не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади

28 березня, 2023 вiвторок
19:20
Спорт Томас Бах

МОК не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях

Про це йдеться в офіційних рекомендаціях, які були ухвалені під час засідання виконкому МОК у 28 березня.

У швейцарській Лозанні відбувається засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, воно триватиме три дні – з 28 до 30 березня. Зокрема сьогодні, 28 березня, розглядалося питання про статусу атлетів з Росії та Білорусі та їх допуск до літньої та зимової Олімпіад.

МОК залишив в силі санкції проти урядів Росії та Білорусі та вирішив:

  • не проводити міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі;
  • жодного прапора, гімну чи іншої державної символіки РФ та Білорусі не можна демонструвати на будь-яких міжнародних спортивних заходах;
  • жодні урядові чи державні службовці не повинні бути акредитовані або запрошені на будь-які міжнародні спортивні заходи.

Також МОК продовжить підтримувати спортсменів з України для участі в Олімпійських іграх 2024 та 2026 років. Для цього МОК виділяє 7,5 млн доларів у "Фонд Солідарності" НОК України.

Основне питання, яке турбувало всіх – участь росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 не розглядалося.

Проте були ухвалені рекомендації міжнародним федераціям та організаторам міжнародних спортивних заходів. А саме:

  • Спортсмени з російським або білоруським паспортом можуть брати участь у змаганнях тільки як індивідуальні нейтральні атлети;
  • Команди з Росії та Білорусі не допускаються до змагань;
  • Спортсмени, які активно підтримують війну, не будуть допущені до змагань;
  • Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях;
  • Нейтральні спортсмени повинен відповідати всім антидопінговим вимогам.

Рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення – допускати росіян та білорусів чи ні.

  • 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
  • У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
  • 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією. 
  • 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни
  • 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. 
Білорусь
МОК
санкції проти Росії
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