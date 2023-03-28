МОК не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади

Про це йдеться в офіційних рекомендаціях, які були ухвалені під час засідання виконкому МОК у 28 березня.

У швейцарській Лозанні відбувається засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, воно триватиме три дні – з 28 до 30 березня. Зокрема сьогодні, 28 березня, розглядалося питання про статусу атлетів з Росії та Білорусі та їх допуск до літньої та зимової Олімпіад.

МОК залишив в силі санкції проти урядів Росії та Білорусі та вирішив:

не проводити міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі;

жодного прапора, гімну чи іншої державної символіки РФ та Білорусі не можна демонструвати на будь-яких міжнародних спортивних заходах;

жодні урядові чи державні службовці не повинні бути акредитовані або запрошені на будь-які міжнародні спортивні заходи.

Також МОК продовжить підтримувати спортсменів з України для участі в Олімпійських іграх 2024 та 2026 років. Для цього МОК виділяє 7,5 млн доларів у "Фонд Солідарності" НОК України.

Основне питання, яке турбувало всіх – участь росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 не розглядалося.

Проте були ухвалені рекомендації міжнародним федераціям та організаторам міжнародних спортивних заходів. А саме:

Спортсмени з російським або білоруським паспортом можуть брати участь у змаганнях тільки як індивідуальні нейтральні атлети;

Команди з Росії та Білорусі не допускаються до змагань;

Спортсмени, які активно підтримують війну, не будуть допущені до змагань;

Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях;

Нейтральні спортсмени повинен відповідати всім антидопінговим вимогам.

Рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення – допускати росіян та білорусів чи ні.