МОК не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади
МОК не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях
Про це йдеться в офіційних рекомендаціях, які були ухвалені під час засідання виконкому МОК у 28 березня.
У швейцарській Лозанні відбувається засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, воно триватиме три дні – з 28 до 30 березня. Зокрема сьогодні, 28 березня, розглядалося питання про статусу атлетів з Росії та Білорусі та їх допуск до літньої та зимової Олімпіад.
МОК залишив в силі санкції проти урядів Росії та Білорусі та вирішив:
- не проводити міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі;
- жодного прапора, гімну чи іншої державної символіки РФ та Білорусі не можна демонструвати на будь-яких міжнародних спортивних заходах;
- жодні урядові чи державні службовці не повинні бути акредитовані або запрошені на будь-які міжнародні спортивні заходи.
Також МОК продовжить підтримувати спортсменів з України для участі в Олімпійських іграх 2024 та 2026 років. Для цього МОК виділяє 7,5 млн доларів у "Фонд Солідарності" НОК України.
Основне питання, яке турбувало всіх – участь росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 не розглядалося.
Проте були ухвалені рекомендації міжнародним федераціям та організаторам міжнародних спортивних заходів. А саме:
- Спортсмени з російським або білоруським паспортом можуть брати участь у змаганнях тільки як індивідуальні нейтральні атлети;
- Команди з Росії та Білорусі не допускаються до змагань;
- Спортсмени, які активно підтримують війну, не будуть допущені до змагань;
- Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях;
- Нейтральні спортсмени повинен відповідати всім антидопінговим вимогам.
Рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення – допускати росіян та білорусів чи ні.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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