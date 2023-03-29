Гутцайт відреагував на рішення МОК дозволити федераціям допускати росіян та білорусів
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав перемогою України дозвіл МОК допускати росіян та білорусів до змагань міжнародними федераціями
Про це Гутцайт написав у facebook.
За його словами, Україні вдалося домогтися того, що питання про допуск росіян і білорусів до Олімпіади-2024 році відкладено.
"МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів. На міжнародних змаганнях не буде збірних команд. Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями", - написав Гутцайт.
Він додав, що також було заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів.
"Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій Росії чи Білорусі", - зазначив Гутцайт.
Він запевнив, що зараз Україна продовжу роботу над тим, аби міжнародні федерації, які ще розглядають питання про допуск росіян та білорусів не змінювали свою позицію.
- 28 березня на засідання виконкому МОК комітет так і не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що оприлюднені МОК критерії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів є неприйнятними для РФ.
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