Гутцайт відреагував на рішення МОК дозволити федераціям допускати росіян та білорусів

Про це Гутцайт написав у facebook.

За його словами, Україні вдалося домогтися того, що питання про допуск росіян і білорусів до Олімпіади-2024 році відкладено.

"МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів. На міжнародних змаганнях не буде збірних команд. Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями", - написав Гутцайт.

Він додав, що також було заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів.

"Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій Росії чи Білорусі", - зазначив Гутцайт.

Він запевнив, що зараз Україна продовжу роботу над тим, аби міжнародні федерації, які ще розглядають питання про допуск росіян та білорусів не змінювали свою позицію.