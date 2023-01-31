Латвія заявила, що не братиме участі в Олімпіаді 2024 року разом із РФ та Білоруссю

Про це інформує Delfi з посиланням на заяву президента Латвійського олімпійського комітету Жоржа Тікмера.

"Позиція Латвії така: якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з Росії та Білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж зможуть брати участь у таких Олімпійських іграх", - сказав Тікмер.

Повідомляється, що Латвія спонукатиме свої спортивні федерації звернутися до міжнародних колег із проханням не допускати представників РФ та Білорусі до участі у змаганнях.

Разом з тим Олімпійська рада Азії заявила, що спортсмени країн-агресорів таки будуть допущені до участі в Азійських іграх 2023 року, проте невідомо, чи зможуть вони виконувати критерії кваліфікації.