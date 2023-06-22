Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт "Навіть під нейтральним прапором": ПАРЄ ухвалила резолюцію про недопуск РФ та Білорусі до Олімпійських ігор-2024

"Навіть під нейтральним прапором": ПАРЄ ухвалила резолюцію про недопуск РФ та Білорусі до Олімпійських ігор-2024

22 червня, 2023 четвер
21:05
Спорт олімпіада 2024

ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором

Про це пише Укрінформ.

“Асамблея наполегливо закликає національних представників МОК і національні та міжнародні спортивні федерації висловити свої заперечення щодо пропозиції МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у майбутніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральним спортсменам", - йдеться у тексті резолюції.

Заступниця голови фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук повідомила про 71 голос "за" та 4 - "проти" резолюції.

Відповідно до положень документа, підготовленого Комітетом ПАРЄ з питань культури, Парламентська асамблея Ради Європи:

  • Вважає, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішніх умовах є немислимою, буде використана як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських;
  • Підкреслює, що відсутність відповідної суворої заборони спонукатиме російських громадян повірити, що світ готовий підтримувати зв'язки з Росією, попри її військову агресію проти України;
  • Наголошує, що відповідним недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки й що міжнародне співтовариство солідарне з Україною;
  • Закликає національних представників МОК, національних та міжнародних спортивних федерацій висловити свою незгоду пропозиції МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральних атлетів".

Наголошується, що заборона на участь російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх лише сприятиме цілям миру та рівності та ніяк не вплине на інші цінності спорту.

“Така заборона може лише зміцнити та сприяти гідним цілям миру та рівності, які втілюють Олімпійський рух і спорт загалом. Це не послаблює і не розмиває незалежність і цінності спорту”, - йдеться у заяві.

ПАРЄ вчергове нагадує, що російські спортсмени часто є частиною військових спортивних команд, що унеможливлює демонстрацію їх "нейтральності" та не дає їм права за законами РФ висловлюватися проти війни.

Ситуація навколо недопуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Президент МОК Томас Бах у січні заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри.

Попри це, 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.

3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн. 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.

10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський. 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни

21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

25 квітня президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024.

Пізніше заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков повідомив, що українські спортсмени отримають дозвіл на індивідуальний виступ на Олімпіаді-2024, якщо її бойкотуватиме збірна України через можливий допуск до ігор росіян та білорусів.

ПАРЄ
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Читайте також:
Джо Байден
21 червня, 2023 середа
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
Сергій Згурець
21 червня, 2023 середа
Росія взяла курс на створення "зони смерті", щоб завдати Україні максимальних збитків, - Згурець
путін
21 червня, 2023 середа
Путін заявив про розвиток ядерної тріади і постановку міжконтинентальних ракет "Сармат" на чергування "найближчим часом"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.66
    Купівля 36.66
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
22 червня
21:03
Анжеліка Терлюга
Терлюга здобула золото у карате. Як Україна виступає 22 червня на Європейських іграх-2023
20:52
Зустріч Байдена і Моді у США
Байден зустрівся з прем'єром Індії Моді: говорили про мир в Україні та позбавлення залежності Нью-Делі від РФ
20:28
Зеленський звільнив посла України в Білорусі
20:04
окупанти
На тимчасово окупованій Херсонщині помічено спалахи вірусного гепатиту, але росіяни намагаються приховати це, - Генштаб
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 484-го дня війни: бавовна на Чонгарському мосту, а  закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі уже підписано
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Сортувальник диктаторів
19:43
"Памаґітє! У нас три 300-х!": СБУ показала ураження окупантів дроном і їхню перехоплену розмову
19:29
Огляд
ЗРК NASAMS
У чому відмінність між NASAMS і Patriot та як ці системи працюють в Україні
19:23
Денис Шмигаль та Ріші Сунак (праворуч)
На конференції з відбудови України у Лондоні зібрано близько $60 млрд ,- ЗМІ
18:55
Ексклюзив
Девід Саттер
Корупція всередині країни може зіграти проти українських військових, - американський журналіст Девід Саттер
18:49
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Підозрюваному у справі закритого під час обстрілу укриття Ткачуку оголосили ще одну підозру
18:46
діти, війна
ООН внесла Росію у список ганьби за злочини щодо українських дітей
18:44
"Відвоювати більше, ніж територію": TIME присвятив обкладинку плану Зеленського перемогти Путіна
18:30
міна, розмінування
Швейцарія надасть Україні понад €1,2 млн на вишкіл та обладнання для розмінування
18:07
"Зосередилися на змісті рішення НАТО": Кулеба обговорив зі Столтенбергом перспективи вступу України в Альянс
18:02
OPINION
Мирослав Гай
Росіяни не знають, що робити
17:26
Джейк Салліван
Радник Байдена проведе в Данії зустріч з ключовими країнами, які не засудили війну РФ, - FT
17:10
Партнерський матеріал
Народ, який не боявся експериментувати: як Роттердам перетворився на портове місто світового рівня
17:08
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки
16:58
каное, Людмила Лузан
Україна здобула перше золото на Європейських Іграх-2023 у веслуванні на каное-двійці
16:55
Снаряди 155-мм США
Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, – Reuters
16:38
Дмитро Лубінець
Прийнявши наших полонених, Угорщина підіграє роспропаганді і готує ІПСО проти України, - Лубінець
16:31
Ексклюзив
ЗАЕС
Влада має надати українцям чіткі інструкції на випадок теракту на ЗАЕС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
16:03
зерновий коридор
МЗС: Україна на 99,9% впевнена, що в липні РФ вийде з чорноморської зернової угоди
16:03
Оновлено
вибух у житловому будинку в Києві
У Києві вибухнув газ у багатоповерхівці: загинули 3 людини, 8 постраждали
16:03
OPINION
Віктор Каспрук
Контрнаступ ЗСУ загрожує безпосередньо Путіну
16:02
Марк Цукерберг
"Надішліть мені адресу": Цукерберг прийняв виклик Маска побитися в клітці
15:37
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарій теракту на ЗАЕС. У Кремлі відреагували
15:34
українські полонені
Цькування собаками, побиття, погана їжа: звільнені з РФ полонені розповіли про умови і місця утримання
15:32
У Білорусі впав ударний гелікоптер Мі-24, який може належати РФ
15:20
Червоний Хрест
"Конфіденційна інформація": Червоний Хрест відмовився назвати кількість українських військовополонених, яких відвідав
15:05
путін та шойгу
Шойгу заявив, що РФ створить резервну армію до кінця червня
15:05
На в'їзді до Києва прикордонники зупинили паломницю Лаври з пачкою російських рублів
14:39
РФ обстріляла Херсон: поранено 2 місцевих мешканців і студентів-волонтерів з Рівного
14:37
Естонія
Обладнання для розмінування і протидії дронам: Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
14:22
Микола Уршалович
Росіяни намагаються атакувати на східному напрямку, щоб відволікти резерви ЗСУ від наступу
14:19
росія хакер
Шпигунство й викрадення даних: російські хакери змістили акценти у кібервійні проти України
14:17
вибух
Біля Бердянська сталася пожежа на базі, де жили окупанти, - МВА
14:12
на фото Денис Шмигаль та Ентоні Блінкен
Шмигаль обговорив із Блінкеном допомогу малому та середньому бізнесу в Україні
14:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Країна-терорист – країна злодій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV