Про це пише Укрінформ.

“Асамблея наполегливо закликає національних представників МОК і національні та міжнародні спортивні федерації висловити свої заперечення щодо пропозиції МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у майбутніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральним спортсменам", - йдеться у тексті резолюції.

Заступниця голови фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук повідомила про 71 голос "за" та 4 - "проти" резолюції.

Відповідно до положень документа, підготовленого Комітетом ПАРЄ з питань культури, Парламентська асамблея Ради Європи:

Вважає, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішніх умовах є немислимою, буде використана як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських;

Підкреслює, що відсутність відповідної суворої заборони спонукатиме російських громадян повірити, що світ готовий підтримувати зв'язки з Росією, попри її військову агресію проти України;

Наголошує, що відповідним недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки й що міжнародне співтовариство солідарне з Україною;

Закликає національних представників МОК, національних та міжнародних спортивних федерацій висловити свою незгоду пропозиції МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральних атлетів".

Наголошується, що заборона на участь російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх лише сприятиме цілям миру та рівності та ніяк не вплине на інші цінності спорту.

“Така заборона може лише зміцнити та сприяти гідним цілям миру та рівності, які втілюють Олімпійський рух і спорт загалом. Це не послаблює і не розмиває незалежність і цінності спорту”, - йдеться у заяві.

ПАРЄ вчергове нагадує, що російські спортсмени часто є частиною військових спортивних команд, що унеможливлює демонстрацію їх "нейтральності" та не дає їм права за законами РФ висловлюватися проти війни.

Ситуація навколо недопуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Президент МОК Томас Бах у січні заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри.

Попри це, 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.

3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн. 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.

10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський. 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.

21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

25 квітня президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024.

Пізніше заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков повідомив, що українські спортсмени отримають дозвіл на індивідуальний виступ на Олімпіаді-2024, якщо її бойкотуватиме збірна України через можливий допуск до ігор росіян та білорусів.