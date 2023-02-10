Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів.

"Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кровʼю, навіть білий прапор", - сказав він.

Український лідер закликав світових лідерів зупинити агресію й "боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору".

"Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир", - наголосив Зеленський.