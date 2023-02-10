Зеленський про участь РФ в Олімпійських іграх у Парижі: представникам держави-терориста не місце на змаганнях
Представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях, тому Росія не повинна брати участі в Олімпійських іграх у Парижі
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів.
"Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кровʼю, навіть білий прапор", - сказав він.
Український лідер закликав світових лідерів зупинити агресію й "боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору".
"Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир", - наголосив Зеленський.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських і білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
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