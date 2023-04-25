Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відповідну заяву зробив заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков під час відкритих слухань щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді-2024.

За його словами, якщо російських та білоруських атлетів допустять до участі в Олімпіаді-2024, Україна бойкотуватиме Ігри. Водночас Чесноков додав, що у разі бажання окремих українських спортсменів виступити у Парижі, вони зможуть отримати індивідуальний дозвіл на це.

30 березня Кабмін заборонив українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами. Це рішення викликало критику наших багатьох відомих атлетів.