Українцям дозволять індивідуально виступати на Олімпіаді-2024, якщо національна команда бойкотуватиме Ігри в Парижі, - Мінмолодьспорту
Українські спортсмени отримають дозвіл на індивідуальний виступ на Олімпіаді-2024, якщо її бойкотуватиму збірна України через можливий допуск до Ігор росіян та білорусів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відповідну заяву зробив заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков під час відкритих слухань щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді-2024.
За його словами, якщо російських та білоруських атлетів допустять до участі в Олімпіаді-2024, Україна бойкотуватиме Ігри. Водночас Чесноков додав, що у разі бажання окремих українських спортсменів виступити у Парижі, вони зможуть отримати індивідуальний дозвіл на це.
30 березня Кабмін заборонив українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами. Це рішення викликало критику наших багатьох відомих атлетів.
- 28 березня МОК рекомендував міжнародним федераціям на свій розсуд вирішувати чи допускати росіян та білорусів до змагань.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 25 квітня президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.
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