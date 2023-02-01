Про це МОК повідомив у твіттері.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", - наголосили в організації.

Зазначається, що внаслідок санкцій починають діяти заборони на проведення в Росії та Білорусі міжнародних спортивних подій, які організовуються чи підтримуються олімпійськими комітетами. Також згідно з цими санкціями заборонено будь-які спортивні події і зустрічі від МОК, росіяни та білоруси не можуть використовувати свої гімни, прапори, кольори чи будь-які інші символи країн.

Разом з тим чиновники Росії та Білорусі не можуть бути акредитованими на будь-яку міжнародну зустріч чи спортивний захід.

МОК опублікував цю заяву у відповідь на слова президента НОК Росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 на рівні з усіма.

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

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