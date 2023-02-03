Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду
Міністри спорту Естонії, Латвії, Литви та Польщі виступили проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року
Про це йдеться у їх спільній заяві, повідомляє міністерство освіти, науки та спорту Литви.
"У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили, щоб посилити підтримку України в її боротьбі проти загарбницької війни Росії, яку підтримує її союзник Білорусь, і запровадити додаткові санкції проти Росії як державного спонсора тероризму, МОК починає пошук спеціальних форм участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри в Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України", - сказано у зверненні.
Вони заявили, що спроби повернути вищезгаданих спортсменів у змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн. окрім цього це дає змогу використовувати спорт як фактор, що відвертає від незаконної агресії проти України.
"Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які усунули спортсменів і представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань та організацій, і закликаємо їх не змінювати своєї позиції, доки Росія та Білорусь не припинять агресію проти України", - заявили міністри.
- 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
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