Про це йдеться у їх спільній заяві, повідомляє міністерство освіти, науки та спорту Литви.

"У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили, щоб посилити підтримку України в її боротьбі проти загарбницької війни Росії, яку підтримує її союзник Білорусь, і запровадити додаткові санкції проти Росії як державного спонсора тероризму, МОК починає пошук спеціальних форм участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри в Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України", - сказано у зверненні.

Вони заявили, що спроби повернути вищезгаданих спортсменів у змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн. окрім цього це дає змогу використовувати спорт як фактор, що відвертає від незаконної агресії проти України.

"Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які усунули спортсменів і представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань та організацій, і закликаємо їх не змінювати своєї позиції, доки Росія та Білорусь не припинять агресію проти України", - заявили міністри.