П'ять скандинавських країн вимагають від МОК не повертати спортсменів з РФ та Білорусі на змагання
Національні олімпійські комітети Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії скерували до МОК заяву, в якій просять не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань
Про це йдеться у спільній заяві НОК Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.
"Ситуація в Україні не змінилася. Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції – не допускати російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до участі у міжнародних видах спорту. Зараз не час думати про їхнє повернення. Це наша позиція", - йдеться у заяві.
Ця заява була скерована до Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Міжнародного паралімпійського комітету, Європейських паралімпійських комітетів, а також до Асоціації національних олімпійських комітетів.
- 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
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- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду.
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