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П'ять скандинавських країн вимагають від МОК не повертати спортсменів з РФ та Білорусі на змагання

7 лютого, 2023 вiвторок
23:35
Спорт Олімпіада

Національні олімпійські комітети Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії скерували до МОК заяву, в якій просять не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань

Про це йдеться у спільній заяві НОК Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

"Ситуація в Україні не змінилася. Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції – не допускати російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до участі у міжнародних видах спорту. Зараз не час думати про їхнє повернення. Це наша позиція", - йдеться у заяві.

Ця заява була скерована до Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Міжнародного паралімпійського комітету, Європейських паралімпійських комітетів, а також до Асоціації національних олімпійських комітетів.

  • 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. 
  • 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
  • 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду.
  • 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
Швеція
Норвегія
Данія
Фінляндія
Олімпіада
МОК
Ісландія
бойкот Росії
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