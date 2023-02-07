Про це йдеться у спільній заяві НОК Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

"Ситуація в Україні не змінилася. Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції – не допускати російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до участі у міжнародних видах спорту. Зараз не час думати про їхнє повернення. Це наша позиція", - йдеться у заяві.

Ця заява була скерована до Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Міжнародного паралімпійського комітету, Європейських паралімпійських комітетів, а також до Асоціації національних олімпійських комітетів.