У Південній Кореї розповіли, як росіян зухвало "проштовхнули" на Азійські ігри
Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять
Про це повідомляє Yonhap.
У Національному олімпійському комітеті Південної Кореї заявили, що OCA (Олімпійська рада Азії) повідомила 45 держав-членів про участь Росії та Білорусі в Азійських іграх 30 січня, без будь-яких попередніх консультацій.
У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024.
Національний олімпійський комітет Південної Кореї заявив, що вимагатиме додаткових роз’яснень через дозвіл РФ брати участь у змаганнях.
"Оскільки в Іграх братимуть участь російські та білоруські спортсмени, проведення плей-офф на Азійських іграх може створити певні проблеми. Ми запитаємо ОСА, як вона буде вирішувати ці ситуації, а також у яких видах спорту російські та білоруські спортсмени будуть змагатися", - сказав представник OCA.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
Азійські ігри мали відбутися у 2022 році, однак були відкладені через пандемію COVID-19. Вони пройдуть 23 вересня по 8 жовтня 2023 року в китайському місті Ханчжоу.
- 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
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