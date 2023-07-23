Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону.

Зазначається, що перемовини з всеукраїнськими федераціями та спортсменами вже розпочалися.

"Росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде Росії й Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

Гутцайт також наголосив, що спортсмени з Росії та Білорусі можуть виступити на Іграх лише у нейтральному статусі. Прапора та іншої символіки цих країн у змаганнях не буде.

"Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми зараз розглядаємо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань", - сказав міністр.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Також 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. Також Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх - це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка".

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами". Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

У лютому Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять. У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024.

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни. Вже 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.