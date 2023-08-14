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Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, за умови допуску росіян та білорусів у нейтральному статусі, - Гутцайт

14 серпня, 2023 понедiлок
13:23
Спорт олімпіада 2024

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі

Про це Гутцайт розповів у інтерв'ю Kyodo News

За його словами, Україна готова виступити на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх у Парижі нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі. 

"Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде", - сказав Гутцайт. 

Водночас він зауважив, що у разі дозволу РФ та Білорусі виступати в Парижі під власними прапорами, Україна бойкотуватиме Олімпіаду. 

"Якщо Росія та Білорусь будуть виступати під своїм прапором – ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді", - наголосив Гутцайт. 

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Росія
Білорусь
МОК
Олімпіада-2024
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