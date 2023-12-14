"Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі": президент МОК Бах пояснив, чому росіян допустили до Олімпіпади-2024

Про це повідомляє BBC.

За його словами, війна Росії проти України є одним із 28 конфліктів, які тривають у світі та нібито не є приводом для повного відсторонення спортсменів з цих країн від Олімпійських ігор.

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі, всі інші спортсмени змагаються мирно", - сказав Бах.

Також президент Міжнародного олімпійського комітету відкинув погрози про бойкот Ігор в Парижі, про який, зокрема, заявляла Україна.

Він заявив, що країнам, які не погоджуються з рішенням МОК, "дозволено мати різні політичні погляди».

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіади-2024 від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня МОК дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

У Мінмолодьспорту заявили, що Україна через таке рішення МОК розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Парижі.