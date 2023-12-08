"Держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках": Мінмолодьспорту відреагувало на рішення МОК допустити росіян на Ігри-2024

Про це повідомляє офіційний фейсбук-акаунт Міністерства молоді та спорту України.

Українська сторона впевнена, що рішення Виконкому МОК дозволити росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором, - безвідповідальне.

"Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли в Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової й одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям", - наголошує т. в. о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

За словами Бідного, Мінмолодьспорту рішуче засуджує безвідповідальне рішення членів Виконкому МОК.

"Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя, - Росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді, - Росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках, - Росія", - нагадай Матвій Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту поставив запитання: "Що ще має зробити Росія, кого ще має вбити Росія, аби МОК нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?"

"Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", - йдеться у повідомленні.