На Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії. Вчора ми вже подали заявку", - зазначив він.

Він також додав, що Україна буде представлена на Олімпіаді-2024 практично в усіх видах спорту, крім ігрових видів спорту. Проте вперше за час незалежності України в Олімпійських іграх візьме участь збірна країни з футболу.

Як пише Суспільне, також відомий склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:

Легка атлетика - 25

Футбол - 18

Стрибки у воду - 9

Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9

Боротьба (вільна та греко-римська) - 9

Художня гімнастика - 6

Академічне веслування - 6

Спортивна гімнастика - 6

Теніс - 6

Стрільба (кульова та стендова) - 6

Фехтування - 6 (+2 запасні)

Плавання - 5

Дзюдо - 5

Велоспорт (шосе + маунтенбайк) - 4

Бокс - 3

Брейкінг - 3

Сучасне п'ятиборство - 3

Настільний теніс - 3

Скелелазіння - 2

Артистичне плавання - 2

Стрільба з лука - 2

Бадмінтон - 1

Важка атлетика - 1

Зазначається, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд був на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 атлетів.

Про Олімпійські ігри 2024

З 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.

27 січня 2023 року очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

У червні ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

У серпні тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

14 грудня президент МОК Томас Бах заявив, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, оскільки спортсмени "не мають бути покарані за дії своїх урядів".