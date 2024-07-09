На Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту
Українську збірну на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів та спортсменок у 23 видах спорту
Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії. Вчора ми вже подали заявку", - зазначив він.
Він також додав, що Україна буде представлена на Олімпіаді-2024 практично в усіх видах спорту, крім ігрових видів спорту. Проте вперше за час незалежності України в Олімпійських іграх візьме участь збірна країни з футболу.
Як пише Суспільне, також відомий склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:
- Легка атлетика - 25
- Футбол - 18
- Стрибки у воду - 9
- Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9
- Боротьба (вільна та греко-римська) - 9
- Художня гімнастика - 6
- Академічне веслування - 6
- Спортивна гімнастика - 6
- Теніс - 6
- Стрільба (кульова та стендова) - 6
- Фехтування - 6 (+2 запасні)
- Плавання - 5
- Дзюдо - 5
- Велоспорт (шосе + маунтенбайк) - 4
- Бокс - 3
- Брейкінг - 3
- Сучасне п'ятиборство - 3
- Настільний теніс - 3
- Скелелазіння - 2
- Артистичне плавання - 2
- Стрільба з лука - 2
- Бадмінтон - 1
- Важка атлетика - 1
Зазначається, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд був на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 атлетів.
Про Олімпійські ігри 2024
З 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.
27 січня 2023 року очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".
У червні ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.
У серпні тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.
14 грудня президент МОК Томас Бах заявив, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, оскільки спортсмени "не мають бути покарані за дії своїх урядів".
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