Оприлюднено склад збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До складу олімпійської збірної України увійшли

Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Олександрія" Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла" Полтава), Олександр Мартинюк ("Олександрія" Олександрія), Олексій Сич ("Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Артем Шулянський ("Олександрія" Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – "Динамо" Київ), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка), Олег Федор ("Рух" Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції 7 липня. У межах підготовки до літніх Ігор вона проведе два товариські поєдинки.

До бази в спортивному комплексі Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс збірна має прибути 8 липня. Того самого дня має розпочатися тренувальний збір.

Перший товариський поєдинок, проти олімпійської збірної Єгипту, українська команда проведе 14 липня (початок – о 18:30 за місцевим часом, 19:30 – за київським) на одному з полів комплексу Plaine des Sports.

Другий матч, проти олімпійської збірної Парагваю, відбудеться 18 липня (початок – о 19:30 за Києвом) також в аквітанському містечку, Ажетмо, на стадіоні "Алан Лансамен".

Олімпіада-2024. Чоловічий футбольний турнір

Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.

Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.

Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.

Календар групи В

24.07.2024

Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Етьєн)

Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27.07.2024

Аргентина – Ірак (16:00, Ліон)

Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30.07.2024

Україна – Аргентина (18:00, Ліон)

Марокко – Ірак (18:00, Ніцца)

Час початку матчів – київський.