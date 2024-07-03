Оприлюднено склад збірної України з футболу на Олімпіаді-2024
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список виконавців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпіади 2024 року
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
До складу олімпійської збірної України увійшли
Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Олександрія" Олександрія).
Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла" Полтава), Олександр Мартинюк ("Олександрія" Олександрія), Олексій Сич ("Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).
Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Артем Шулянський ("Олександрія" Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – "Динамо" Київ), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка), Олег Федор ("Рух" Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар" Донецьк).
Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).
Олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції 7 липня. У межах підготовки до літніх Ігор вона проведе два товариські поєдинки.
До бази в спортивному комплексі Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс збірна має прибути 8 липня. Того самого дня має розпочатися тренувальний збір.
Перший товариський поєдинок, проти олімпійської збірної Єгипту, українська команда проведе 14 липня (початок – о 18:30 за місцевим часом, 19:30 – за київським) на одному з полів комплексу Plaine des Sports.
Другий матч, проти олімпійської збірної Парагваю, відбудеться 18 липня (початок – о 19:30 за Києвом) також в аквітанському містечку, Ажетмо, на стадіоні "Алан Лансамен".
Олімпіада-2024. Чоловічий футбольний турнір
Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.
Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.
Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.
Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.
Календар групи В
24.07.2024
Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Етьєн)
Ірак – Україна (20:00, Ліон)
27.07.2024
Аргентина – Ірак (16:00, Ліон)
Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)
30.07.2024
Україна – Аргентина (18:00, Ліон)
Марокко – Ірак (18:00, Ніцца)
Час початку матчів – київський.
- 25 червня Національний олімпійський комітет України презентував нову олімпійську форму, в якій українські атлети виступатимуть на Олімпіаді-2024 у Франції
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