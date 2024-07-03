Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Оприлюднено склад збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Оприлюднено склад збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

3 липня, 2024 середа
13:30
Футбол Олімпіада-2024, Париж

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список виконавців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпіади 2024 року

Зміст

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До складу олімпійської збірної України увійшли 

Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Олександрія" Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла" Полтава), Олександр Мартинюк ("Олександрія" Олександрія), Олексій Сич ("Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Артем Шулянський ("Олександрія" Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – "Динамо" Київ), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка), Олег Федор ("Рух" Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції 7 липня. У межах підготовки до літніх Ігор вона проведе два товариські поєдинки. 

До бази в спортивному комплексі Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс збірна має прибути 8 липня. Того самого дня має розпочатися тренувальний збір.

Перший товариський поєдинок, проти олімпійської збірної Єгипту, українська команда проведе 14 липня (початок – о 18:30 за місцевим часом, 19:30 – за київським) на одному з полів комплексу Plaine des Sports.

Другий матч, проти олімпійської збірної Парагваю, відбудеться 18 липня (початок – о 19:30 за Києвом) також в аквітанському містечку, Ажетмо, на стадіоні "Алан Лансамен".

Олімпіада-2024. Чоловічий футбольний турнір

Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.

Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.

Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.

Календар групи В

24.07.2024

Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Етьєн)

Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27.07.2024

Аргентина – Ірак (16:00, Ліон)

Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30.07.2024

Україна – Аргентина (18:00, Ліон)

Марокко – Ірак (18:00, Ніцца)

Час початку матчів – київський. 

  • 25 червня Національний олімпійський комітет України презентував нову олімпійську форму, в якій українські атлети виступатимуть на Олімпіаді-2024 у Франції
Теги:
Спорт
Україна
Франція
Збірна України
Олімпіада
Олімпіада-2024
Читайте також:
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
2 липня, 2024 вiвторок
Російський вирок для Гордона
1 липня, 2024 понедiлок
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.59
    Купівля 40.59
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.55
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
14:56
Маріуполь
У Маріуполі росіяни демонтували дитячий табір, знищивши всі дерева й будівлі на території, - міська рада
14:55
Оновлено
Атака по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до 5 людей
14:54
Оновлено
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
На Євробачення-2025 запросили дискваліфікованого Йоста Кляйна з Нідерландів: яку країну він може представляти
14:53
Ексклюзив
Карта бойових дій: Часів Яр
ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру
14:39
Чехія
У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ
14:22
Микола Тищенко, суд
Апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід нардепу Тищенку
14:15
Партизани розвідали госпіталь у Ставрополі, куди росіяни масово звозять поранених військових із Донеччини
14:12
Співак CHEEV випустив новий кліп на пісню "Рана"
14:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Віталій Портников
Візит Орбана до Києва є символічним
13:55
БпЛА "Лютий"
Унаслідок атаки БПЛА 1 липня знеструмлено надважливий для ВПК Росії Оскольський електрометалургійний комбінат, - джерела
13:53
Сенцов про фільм "Реал": Камера випадково увімкнулася під час важкого бою
13:39
НАТО, державний прапор України
Союзники НАТО погодились виділити військову допомогу Україні у €40 млрд, - Reuters
13:24
Ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов": у легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації
13:19
Як підвищити ефективність онлайн-навчання?
Цьогоріч вступники на бакалаврат зможуть подати до 15 заяв
13:01
Shahed-136
"Військові постачання Росії ставлять хрест на розвитку Китаю": в "Інформаційному спротиві" прокоментували повідомлення про аналог іранського Shahed-136
12:56
Російські окупанти навмисно знищують хлібні лани на Донеччині - ДСНС
12:45
У Дніпрі 4 липня оголошено жалобу для вшанування пам'яті жертв ракетних обстрілів
12:32
На фото: кадр з серіалу "Бріджертони"
Третій сезон "Бріджертонів" увійшов до десятки найпопулярніших серіалів Netflix усіх часів
12:14
Ексклюзив
Енергетика
Директор енергопрограм Центру Разумкова проаналізував перспективи відновлення енергетики до початку опалювального сезону
12:01
Норвегія
Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця вересня
12:01
OPINION
Ігор Луценко
Чому я за лотерею у призові
12:00
Аналітика
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Чому Орбан приїздив в Україну. Еспресо пояснює
11:39
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Сили ППО вранці збили 5 ракет і 6 дронів, якими росіяни атакували Україну
11:39
Укрнафта
Укрнафта планує інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій
11:21
відсутність світла
Від 13-ї години діятимуть три черги графіків погодинних вимкнень електрики: ситуація в енергосистемі станом на 3 липня
11:20
Микита Ханганов та Тигран Оганнісян
Окупанти у Бердянську планують таємно поховати вбитих підлітків Оганнісяна і Ханганова, - МІПЛ
11:12
Ексклюзив
Карта бойових дій: Покровськ
Згурець розповів, де побачимо найбільшу динаміку бойових дій у найближчі тижні
11:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
США оголосять про військову допомогу Україні на суму $2,3 млрд, а Орбан грає в миротворця у Києві. Акценти світових ЗМІ 3 липня
10:50
МВФ
Україна отримала $2,2 млрд від МВФ: на що підуть кошти
10:42
росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині
Росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: постраждали 3 людей
10:33
Намагалася завербувати коригувальників для ударів РФ: колишню медсестру із Сумщини підозрюють у держзраді
10:32
Сергій Жадан
Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 липня: долар та євро подорожчали
10:24
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати окупантів
Уже тиждень ворог намагається проламати лінію оборони: боєць ЗСУ про Горлівський напрямок
10:16
президент Фінляндії Александр Стубб
"Для створення єдиного фронту проти Кремля": президент Фінляндії Стубб закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"
10:02
OPINION
Олег Постернак
Влада розпочала кампанію "за мир"
10:00
PR
Діодний лазер для епіляції – перспективна інвестиція в бізнес
09:56
На дні знищеного Каховського водосховища виявили мотику V-III тис. до н. е.
На дні знищеного Каховського водосховища виявили археологічну знахідку V-III тис. до н. е.
09:52
Міністерство оборони
Міноборони відсудило в іноземного постачальника військового одягу майже 180 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV