НОК України презентував нову офіційну форму, в якій збірна виступатиме на Олімпіаді-2024
Національний олімпійський комітет України презентував нову олімпійську форму, в якій українські атлети виступатимуть на Олімпіаді-2024 у Франції
Про це повідомляє НОК України.
Там наголосили, що національна збірна команда України виступатиме в абсолютно новому образі.
"У 2024 році новим спонсором Національного олімпійського комітету України став бренд 4F. Найбільший польський спортивний бренд постачатиме екіпірування для національної збірної команди України на змагання протягом наступних трьох Олімпійських циклів: Парижу–2024, Мілана-Кортіни–2026 та Лос-Анджелеса–2028", - йдеться у повідомленні.
Фото: скріншот
Українські спортсмени будуть у формі від 4F під час усіх офіційних церемоній та заходів, зокрема на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними аренами.
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