Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри
У суботу, 22 червня, скелелазка Євгенія Казбекова завоювала історичну для України ліцензію на Олімпійські ігри
Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.
В угорському Будапешті відбувся півфінал другого етапу Олімпійської кваліфікаційної серії зі скелелазіння. Євгенія Казбекова, яка представляла Україну у двоборстві, фінішувала у топ-10.
Результат Казбекової означає, що вона гарантовано виступить на Олімпійських іграх у Парижі. Україна вперше в історії буде представлена в скелелазінні. Ця дисципліна дебютувала на Іграх-2020 у Токіо.
Олімпійські ігри у Парижі пройдуть з 26 липня до 11 серпня.
Фото: Getty Images
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