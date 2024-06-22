Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

В угорському Будапешті відбувся півфінал другого етапу Олімпійської кваліфікаційної серії зі скелелазіння. Євгенія Казбекова, яка представляла Україну у двоборстві, фінішувала у топ-10.

Результат Казбекової означає, що вона гарантовано виступить на Олімпійських іграх у Парижі. Україна вперше в історії буде представлена в скелелазінні. Ця дисципліна дебютувала на Іграх-2020 у Токіо.

Олімпійські ігри у Парижі пройдуть з 26 липня до 11 серпня.

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