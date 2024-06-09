Кохан приніс Україні бронзу ЧЄ-2024 з легкої атлетики у метанні молота

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Бронза" Кохана - його перша медаль на рівні чемпіонатів світу чи Європи. Перед цим він зупинявся за крок від олімпійської нагороди у Токіо, де посів четверте місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало найкращим результатом у кар'єрі Кохана.

Метання молота. Фінал, чоловіки

Войцех Новіцкі (Польща) - 80.95 м, Бенце Халас (Угорщина) - 80.48 м, Михайло Кохан (Україна) - 80.18 м.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перше місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, Ірина Геращенко посіла третє місце.