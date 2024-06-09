Магучіх здобула золото ЧЄ-2024 з легкої атлетики, Геращенко виграла бронзу
Легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перше місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, Ірина Геращенко посіла третє місце
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Зазначається, що у фіналі Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. На етапі кваліфікації зупинилися інші дві українки - Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.
"Магучіх вперше не використала спробу на висоті 2.01 м, але взяла її з другої спроби. Натомість сербська спортсменка Ангеліна Топич так її і не подолала, тож українка стала чемпіонкою", - йдеться у повідомленні.
Натомість Ірина Геращенко взяла планку на висоті 195 см. Так, вона посіла третє місце.
Стрибки у висоту. Жінки, фінал
- Ярослава Магучіх (Україна) - 2.01 м,
- Ангеліна Топич (Сербія) - 1.97 м,
- Ірина Геращенко (Україна) - 1.95 м.
Нагадаємо, що 10 травня Ірина Геращенко здобула срібну нагороду в стрибках у висоту на етапі "діамантової ліги" у Досі.
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