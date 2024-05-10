Геращенко принесла Україні першу в сезоні медаль "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула срібну нагороду в стрибках у висоту на етапі "діамантової ліги" у Досі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Геращенко стрибнула у Катарі на 1,91 м та виграла срібну медаль. Перемогу результатом 1,94 м здобула Ангеліна Топіч із Сербії. Бронза дісталася австралійці Елеанор Паттерсон, яка теж здолала планку на висоті 1,91 м, але поступилася Ірині Геращенко за спробами.
Ще одна українка - Юлія Левченко - стрибнула на 1,84 м та стала у Досі восьмою. Лідер збірної України та чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх етап у Катарі пропускала.
Для нашої команди медаль Геращенко стала першою у нинішньому сезоні "Діамантової ліги".
"Діамантова ліга"
Доха, Катар
10 травня
Стрибки у висоту. Жінки
1. Ангеліна Топіч (Сербія) — 1,94 м
2. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 м
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91
8. Юлія Левченко (Україна) — 1,84 м
- 1 березня Ярослава Магучіх виграла срібну медаль на чемпіонаті світу в приміщенні у Глазго.
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