Геращенко принесла Україні першу в сезоні медаль "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Геращенко стрибнула у Катарі на 1,91 м та виграла срібну медаль. Перемогу результатом 1,94 м здобула Ангеліна Топіч із Сербії. Бронза дісталася австралійці Елеанор Паттерсон, яка теж здолала планку на висоті 1,91 м, але поступилася Ірині Геращенко за спробами.

Ще одна українка - Юлія Левченко - стрибнула на 1,84 м та стала у Досі восьмою. Лідер збірної України та чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх етап у Катарі пропускала.

Для нашої команди медаль Геращенко стала першою у нинішньому сезоні "Діамантової ліги".

"Діамантова ліга"

Доха, Катар

10 травня

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ангеліна Топіч (Сербія) — 1,94 м

2. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91

8. Юлія Левченко (Україна) — 1,84 м