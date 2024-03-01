Українка Магучіх здобула срібло ЧС з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Глазго Ярослава Магучіх розпочала боротьбу на висоті 1 м 92 см та взяла її з першої спроби. Українка продовжила виступи вдалою спробою на 1,95 м. Цю висоту також взяли Нікола Оліслагерс з Австралії, Ліа Апостоловскі зі Словенії та німкеня Крістіна Гонзель. .

Магучіх захопила лідерство, коли з першого разу подолала планку на 1,97 м, в той час, як Оліслагерс, Апостоловскі та Гонзель одразу з нею не впоралися. Австралійка виправила ситуацію у другій спробі, словенка перенесла її на 1,99 м, але після того, як німкеня вибула з боротьби за медалі, також завершила виступи та задовольнилася бронзою.

На 1,99 м за золото боролися Оліслагерс та Магучіх. Австралійка впоралася з висотою з третьої спроби. Українка не змогла цього зробити та отримала срібло. Титул чемпіонки світу в приміщенні у неї відібрала Нікола Оліслагерс.

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,84 м посіла дев'яте місце.

Хто така Ярослава Магучіх

22-річна Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Українка є чемпіонкою світу - 2023 на відкритому повітрі, також в її активі два срібла ЧС у 2019 та 2022 роках. Крім цього легкоатлетка з Дніпра вигравала чемпіонат Європи - 2022.

У приміщенні Ярослава магучіх виграла ЧС-2022 та ЧЄ у 2021 та 2023 роках.

ЧС з легкої атлетики у приміщенні

Жінки, стрибки у висоту

Глазго, Велика Британія

1 березня

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,99 м

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,97 м

3. Ліа Апостоловскі (Словенія) - 1,95 м

9. Юлія Левченко (Україна) - 1,84 м