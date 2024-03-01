Українка Магучіх здобула срібло ЧС з легкої атлетики
1 березня українка Ярослава Магучіх виграла срібну медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні з легкої атлетики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Глазго Ярослава Магучіх розпочала боротьбу на висоті 1 м 92 см та взяла її з першої спроби. Українка продовжила виступи вдалою спробою на 1,95 м. Цю висоту також взяли Нікола Оліслагерс з Австралії, Ліа Апостоловскі зі Словенії та німкеня Крістіна Гонзель. .
Магучіх захопила лідерство, коли з першого разу подолала планку на 1,97 м, в той час, як Оліслагерс, Апостоловскі та Гонзель одразу з нею не впоралися. Австралійка виправила ситуацію у другій спробі, словенка перенесла її на 1,99 м, але після того, як німкеня вибула з боротьби за медалі, також завершила виступи та задовольнилася бронзою.
На 1,99 м за золото боролися Оліслагерс та Магучіх. Австралійка впоралася з висотою з третьої спроби. Українка не змогла цього зробити та отримала срібло. Титул чемпіонки світу в приміщенні у неї відібрала Нікола Оліслагерс.
Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,84 м посіла дев'яте місце.
Хто така Ярослава Магучіх
22-річна Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Українка є чемпіонкою світу - 2023 на відкритому повітрі, також в її активі два срібла ЧС у 2019 та 2022 роках. Крім цього легкоатлетка з Дніпра вигравала чемпіонат Європи - 2022.
У приміщенні Ярослава магучіх виграла ЧС-2022 та ЧЄ у 2021 та 2023 роках.
ЧС з легкої атлетики у приміщенні
Жінки, стрибки у висоту
Глазго, Велика Британія
1 березня
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,99 м
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,97 м
3. Ліа Апостоловскі (Словенія) - 1,95 м
9. Юлія Левченко (Україна) - 1,84 м
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