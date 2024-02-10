Українець Середа показав історичний результат на ЧС з водних видів спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі проходить ЧС з водних видів спорту. Сьогодні, 10 лютого, у змаганні зі стрибків у воду з 10-метрової вишки, українець Олексій Середа набрав 528,65 бала і завоював бронзову медаль.

Для українського спорту це перша в історії медаль рівня ЧС у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки.

Перемогу здобув Хао Ян з Китаю, який показав результат з 564,05 б.

Чемпіонат світу-2024 з водних видів спорту

Чоловіки. Стрибки у воду, 10 м

10 лютого

1. Хао Ян (Китай) - 564,05

2. Юань Цао (Китай) - 553,20

3. Олексій Середа (Україна) - 528,65