Українець Середа показав історичний результат на ЧС з водних видів спорту
Українець Олексій Середа посів третє місце у змаганні зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на ЧС з водних видів спорту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі проходить ЧС з водних видів спорту. Сьогодні, 10 лютого, у змаганні зі стрибків у воду з 10-метрової вишки, українець Олексій Середа набрав 528,65 бала і завоював бронзову медаль.
Для українського спорту це перша в історії медаль рівня ЧС у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки.
Перемогу здобув Хао Ян з Китаю, який показав результат з 564,05 б.
Чемпіонат світу-2024 з водних видів спорту
Чоловіки. Стрибки у воду, 10 м
10 лютого
1. Хао Ян (Китай) - 564,05
2. Юань Цао (Китай) - 553,20
3. Олексій Середа (Україна) - 528,65
- 4 лютого збірна України виборола "срібло" в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
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