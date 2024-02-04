Українські плавчині вибороли першу нагороду на ЧС-2024 з водних видів спорту
Збірна України виборола "срібло" в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Це перша медаль для нашої країни на цьому чемпіонаті
Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
Переможним став виступ українських плавчинь в акробатичній програмі. Представниці України у цій кваліфікації - Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.
У своїй кваліфікації українки отримали 243.2134 бала. "Золоту" перемогу одержав Китай з 244.1767 бала, а третіми стали США - 242.2300 бала.
У фіналі українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю - 23.8500. Більші набрали Китай та США - 23.9500 та 24.6000 бала відповідно.
Розклад змагань за участю України на цьогорічному чемпіонаті світу з артистичного плавання:
Понеділок, 5 лютого. 13:00. Технічний дует
Вівторок, 6 лютого. 13:00. Технічна група
Четвер, 8 лютого. 13:00. Довільний дует
П'ятниця, 9 лютого. 13:00. Довільна група
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