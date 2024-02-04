Українські плавчині вибороли першу нагороду на ЧС-2024 з водних видів спорту

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Переможним став виступ українських плавчинь в акробатичній програмі. Представниці України у цій кваліфікації - Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

У своїй кваліфікації українки отримали 243.2134 бала. "Золоту" перемогу одержав Китай з 244.1767 бала, а третіми стали США - 242.2300 бала.

У фіналі українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю - 23.8500. Більші набрали Китай та США - 23.9500 та 24.6000 бала відповідно.

Розклад змагань за участю України на цьогорічному чемпіонаті світу з артистичного плавання:

Понеділок, 5 лютого. 13:00. Технічний дует

Вівторок, 6 лютого. 13:00. Технічна група

Четвер, 8 лютого. 13:00. Довільний дует

П'ятниця, 9 лютого. 13:00. Довільна група