Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Фукуоці (Японія) у фіналі змагань зі синхронних стрибків з платформи 10 м Середа та Болюх здобули срібло. Вони набрали 439,32 бала та поступилися Лянь Цзюньцзє та Хао Янг з Китаю, які перемогли з великим відривом із сумою 477,75. Бронзу виграли мексиканці Кевін Реєс та Рандаль Вальдес (434,16).

Хто ще змагається на ЧС-2023 у Японії

Нагорода українських стрибунів у воду стала першою для України на ЧС-2023 з водних видів спорту. Окрім медалі, українці здобули ліцензію на Олімпійські ігри-2023.

Чемпіонат світу в Фукуоці триватиме до 30 липня. На ньому також відбуваються змагання з плавання, плавання на відкритій воді, артистичного плавання та водного поло.

Результат

ЧС-2023 з водних видів спорту

Стрибки у воду

Чоловіки

Платформа, 10 м

Фукуока, Японія

17 липня

1. Лянь Цзюньцзє - Хао Янг (Китая) – 477,75

2. Олексій Середа - Кирило Болюх (Україна) – 439.32

3. Кевін Реєс - Рандаль Вальдес (Мексика) – 434,16