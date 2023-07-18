Україна здобула першу медаль ЧС-2023 з водних видів спорту
Стрибуни у воду Олексій Середа та Кирило Болюх принесли збірній України першу нагороду чемпіонату світу з водних видів спорту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Фукуоці (Японія) у фіналі змагань зі синхронних стрибків з платформи 10 м Середа та Болюх здобули срібло. Вони набрали 439,32 бала та поступилися Лянь Цзюньцзє та Хао Янг з Китаю, які перемогли з великим відривом із сумою 477,75. Бронзу виграли мексиканці Кевін Реєс та Рандаль Вальдес (434,16).
Хто ще змагається на ЧС-2023 у Японії
Нагорода українських стрибунів у воду стала першою для України на ЧС-2023 з водних видів спорту. Окрім медалі, українці здобули ліцензію на Олімпійські ігри-2023.
Чемпіонат світу в Фукуоці триватиме до 30 липня. На ньому також відбуваються змагання з плавання, плавання на відкритій воді, артистичного плавання та водного поло.
Результат
ЧС-2023 з водних видів спорту
Стрибки у воду
Чоловіки
Платформа, 10 м
Фукуока, Японія
17 липня
1. Лянь Цзюньцзє - Хао Янг (Китая) – 477,75
2. Олексій Середа - Кирило Болюх (Україна) – 439.32
3. Кевін Реєс - Рандаль Вальдес (Мексика) – 434,16
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе