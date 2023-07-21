Україна здобула другу медаль ЧС з водних видів спорту
У п'ятницю, 21 липня, збірна України з артистичного плавання здобула в довільній програмі бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На змаганнях у Фукуоці в довільній програмі Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дарина Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко набрали 256,2415 бала та стали третіми. Українок випередили команди Китаю (329,1687) та Японії (317.8085).
Для збірної України з артистичного плавання ця нагорода стала єдиною на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Хто приніс Україні першу нагороду
Загалом збірна України на ЧС в Японії здобула дві нагороди. 18 липня Олексій Середа та Кирило Болюх виграли срібло у синхронних стрибках з платформи 10 м.
Чемпіонат світу в Фукуоці триватиме до 30 липня. На ньому відбуваються змагання з плавання, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, артистичного плавання та водного поло.
Результат
ЧС-2023 з водних видів спорту
Фукуока, Японія
21 липня
Артистичне плавання
Довільна програма
1. Китай – 329, 1687 бала
2. Японія – 317,8085
3. Україна – 256,2415
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