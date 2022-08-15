Україна здобула сьоме золото ЧЄ з водних видів спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ у Римі сестри Алексіїви в технічній програмі серед дуетів перемогли з результатом 92,8538 бала. Срібло здобули австрійки Анна-Марія та Ейріні-Маріна Александрі, які отримали від суддів 91,9852. Бронзу отримали італійки Лінда Черруті та Констанца Ферро - 90,3577.

Марина та Владислава Алексіїви в Італії також перемогли серед дуетів. Загалом на рахунку збірної України на нинішньому ЧЄ стало сім золотих нагород.

ЧЄ з водних видів спорту

Рим, Італія

15 серпня

Артистичне плавання. Дуети. Технічна програма

1. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) - 92,8538 бала

2. Анна-Марія Александрі / Ейріні-Маріна Александрі (Австрія) - 91,9852

3. Лінда Черруті / Констанца Ферро (Італія) - 90,3577

14 серпня Марта Федіна принесла Україні у артистичному плаванні п'яту золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту.

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