Україна здобула п'яте золото ЧЄ з водних видів спорту
Марта Федіна принесла Україні у артистичному плаванні п'яту золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 14 серпня, на ЧЄ у Римі Федіна виграла змагання у довільному соло. Вона отримала за свій виступ 94,6333 бала. Срібло здобула італійка Лінда Черруті (92,1000), бронзу - Васілікі Александрі з Австрії (91,8333).
Для Федіної ця нагорода стала вже четвертою на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше вона перемогла у технічному соло та виграла командні змагання у технічній програмі та гайлайті. На рахунку українок на ЧЄ стало п'ять нагород.
Загалом для 20-річної Марти Федіної нинішнє золото є дев'ятим, здобутим на чемпіонатах Європи. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу.
ЧЄ з водних видів спорту
Рим, Італія
14 серпня
Артистичне плавання
Довільне соло
1. Марта Федіна (Україна) - 94,6333 бала
2. Лінда Черруті (Італія) 92.1000
3. Васілікі Александрі (Австрія) 91,8333
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