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Україна здобула п'яте золото ЧЄ з водних видів спорту

14 серпня, 2022 неділя
11:53
Спорт Марта Федіна

Марта Федіна принесла Україні у артистичному плаванні п'яту золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У неділю, 14 серпня, на ЧЄ у Римі Федіна виграла змагання у довільному соло. Вона отримала за свій виступ 94,6333 бала. Срібло здобула італійка Лінда Черруті (92,1000), бронзу - Васілікі Александрі з Австрії (91,8333).  

Для Федіної ця нагорода стала вже четвертою на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше вона перемогла у технічному соло та виграла командні змагання у технічній програмі та гайлайті. На рахунку українок на ЧЄ стало п'ять нагород. 

Загалом для 20-річної Марти Федіної нинішнє золото є дев'ятим, здобутим на чемпіонатах Європи. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу. 

ЧЄ з водних видів спорту

Рим, Італія

14 серпня

Артистичне плавання

Довільне соло

1. Марта Федіна (Україна) - 94,6333 бала

2. Лінда Черруті (Італія) 92.1000

3. Васілікі Александрі (Австрія) 91,8333

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плавання
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