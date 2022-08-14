Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 14 серпня, на ЧЄ у Римі Федіна виграла змагання у довільному соло. Вона отримала за свій виступ 94,6333 бала. Срібло здобула італійка Лінда Черруті (92,1000), бронзу - Васілікі Александрі з Австрії (91,8333).

Для Федіної ця нагорода стала вже четвертою на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше вона перемогла у технічному соло та виграла командні змагання у технічній програмі та гайлайті. На рахунку українок на ЧЄ стало п'ять нагород.

Загалом для 20-річної Марти Федіної нинішнє золото є дев'ятим, здобутим на чемпіонатах Європи. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу.

ЧЄ з водних видів спорту

Рим, Італія

14 серпня

Артистичне плавання

Довільне соло

1. Марта Федіна (Україна) - 94,6333 бала

2. Лінда Черруті (Італія) 92.1000

3. Васілікі Александрі (Австрія) 91,8333

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