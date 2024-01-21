Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Australian Open: Українка Костюк перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу

Australian Open: Українка Костюк перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу

21 січня, 2024 неділя
12:19
Спорт Марта Костюк

Україна отримала першу тенісистку у чвертьфіналі Australian Open-2024. Нею стала Марта Костюк, яка розгромила у матчі 1/8 фіналу російську тенісистку Марію Тімофеєву, що через санкції виступає в "нейтральному" статусі

Про це розповідає Суспільне.

"Чесно, це означає дуже багато. Я, мабуть, досі не можу цього усвідомити. Під час перерви на дощ сказала тренеру, що не відчуваю, що граю в четвертому раунді. Не відчувала тиску. Класно зіграти такий матч на Грендслемі - буде більше часу на відновлення, більше часу на усвідомлення. Це хороший матч для мене. Рада нарешті зіграти так агресивно, як я хочу - проти попередніх суперниць не було так просто. Неймовірно щаслива бути у чвертьфіналі", - сказала після гри українська тенісистка.

Australian Open-2024. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Марія Тімофеєва 2:0 (6:2, 6:1)

Наступною суперницею Костюк стане колишня перша ракетка світу в парному розряді, американка Коко Гофф, яка в іншому матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Читайте такожНеймовірний результат українок на AO, футболістів "Карпат" не випустили за кордон і компліменти Усику від Ф'юрі: головні новини спорту за тиждень

Матч Костюк - Гофф відбудеться у вівторок, 23 січня. Це буде їхня друга зустріч, 2022 року українка програла американці у трьох сетах.

Австралія
теніс
Марта Костюк
Australian Open
Читайте також:
Сергій Лавров
19 січня, 2024 п'ятниця
Лавров поскаржився на "русофобські, расистські та неонацистські закони", які нібито ухвалили в Україні
Радослав Сікорський
18 січня, 2024 четвер
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
Дмитро Разумков
19 січня, 2024 п'ятниця
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 січня
13:00
Швейцарія
Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин
12:59
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Окупанти вдарили по селу на Куп'янщині: загинув чоловік
12:42
Володимир Зеленський
"Це питання справедливості": Зеленський заявив, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч
12:09
тунель, у якому ХАМАС утримував заручників
ЦАХАЛ знайшов тунель, у якому ХАМАС утримував 20 заручників
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Арешт Мазепи згуртував бізнес-спільноту
11:58
Авдіївка
Протягом двох діб РФ не завдавала авіаударів на Авдіївському напрямку, проте ЗСУ готуються до посилення атак
11:43
Ексклюзив
Люба Шипович
Щоб скласти дрон? потрібно щонайменше 12 тисяч гривень, - керівниця БФ Dignitas Люба Шипович
11:42
Ексклюзив
Іран
"Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську й має всі ознаки ескалації", - Данилов про ситуацію на Близькому Сході
11:41
Астрофізики з США знайшли планету схожу на ранню Землю
Астрофізики з США знайшли планету схожу на ранню Землю, що знаходиться за 73 світових роки від нас
11:21
переливання крові
Окупанти на Запоріжжі примушують бюджетників здавати кров для російських солдатів, - ЦНС
11:05
літак
У горах Афганістану розбився російський приватний літак
10:46
Ексклюзив
Люба Шипович
До 10 мільйонів дронів на рік потрібні Україні при такій інтенсивності бойових дій, - волонтерка Люба Шипович
10:33
пожежа, рятувальники
У Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку: загинули троє дітей і їхня мати
10:31
Оновлено
РФ заявила про атаку дронів на 3 області: біля Санкт-Петербурга горить портовий термінал, у Тулі є влучання у військовий завод
10:08
OPINION
Володимир Гевко
Для Зеленського і для України було б найкраще, якби він перестав бути медійником
09:52
окупанти крим
У ЗСУ розповіли, з якою метою окупанти захопили Крохмальне Куп'янського району
09:51
Юрій Ніколов
Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила особи п'ятьох зловмисників
09:43
Ексклюзив
Маріанна Вишемирська постраждала від авіаобстрілу пологового в Маріуполі
"Це поєднання "Стокгольмського синдрому" й бажання заробити грошей": депутат міськради Маріуполя Забавін щодо породіллі-пропагандистки Маріанни Вишемирської
09:31
Кім Чен Ин
У Білому домі порадили Кім Чен Ину зосередитися на прогодуванні народу КНДР, а не на нарощенні армії
09:20
Оновлено
Мітинги в Ізраїлі
В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників
09:07
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС
09:06
ракета
Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку: щонайменше один військовий поранений
08:44
Ексклюзив
Обстріл Херсонщини 6 січня
На правому березі Дніпра Херсонщини перебуває 200 тис. жителів, деякі села зрівняні із землею, - головред видання "Мост" Нікітенко
08:30
Ізраель Палестина
ЄС розробив план "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ
08:22
Путін та Кім Чен Ин
У КНДР анонсували візит Путіна до Пхеньяну
08:08
Огляд
SurveilSpire
Система захисту від дронів SurveilSpire: що це таке і як вона процює
08:04
OPINION
Олексій Панич
Чому переслідують бізнесмена Ігоря Мазепу?
07:57
Інфографіка
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ, - Генштаб
07:29
окупанти, орки
ISW: війська РФ захопили село Крохмальне на Харківщині
01:01
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна назвала свою головну мету на цей рік
2024, субота
20 січня
23:32
Петро Симоненко
Поліція розшукує лідера заборонених комуністів Симоненка
23:01
Румунія
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
22:48
"Шахтар", Ліга чемпіонів, Тарас Степаненко
"Шахтар" продовжив контракт з легендарним футболістом донеччан
21:58
Президент Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін
21:56
Михайло Подоляк
В ОП назвали умови, за яких Україна піде на переговори з РФ
21:39
Єлизавета Котляр
Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою
21:22
Мартіна Шимковічова
Новопризначена міністерка культури Словаччини скасувала заборону на співпрацю з РФ та Білоруссю
21:07
Футболісти "Карпат" отримали можливість виїхати за кордон
20:53
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников
20:29
Російський військовий пілот Ковальов В'ячеслав Олександрович
Мав 500 вильотів, бомбардував Україну та Сирію: з'явилися подробиці про штурмана російського Су-34, ліквідованого у небі на Херсонщиною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV