Australian Open: Українка Костюк перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу
Україна отримала першу тенісистку у чвертьфіналі Australian Open-2024. Нею стала Марта Костюк, яка розгромила у матчі 1/8 фіналу російську тенісистку Марію Тімофеєву, що через санкції виступає в "нейтральному" статусі
Про це розповідає Суспільне.
"Чесно, це означає дуже багато. Я, мабуть, досі не можу цього усвідомити. Під час перерви на дощ сказала тренеру, що не відчуваю, що граю в четвертому раунді. Не відчувала тиску. Класно зіграти такий матч на Грендслемі - буде більше часу на відновлення, більше часу на усвідомлення. Це хороший матч для мене. Рада нарешті зіграти так агресивно, як я хочу - проти попередніх суперниць не було так просто. Неймовірно щаслива бути у чвертьфіналі", - сказала після гри українська тенісистка.
Australian Open-2024. 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) - Марія Тімофеєва 2:0 (6:2, 6:1)
Наступною суперницею Костюк стане колишня перша ракетка світу в парному розряді, американка Коко Гофф, яка в іншому матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).
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Матч Костюк - Гофф відбудеться у вівторок, 23 січня. Це буде їхня друга зустріч, 2022 року українка програла американці у трьох сетах.
- Нагадаємо, до четвертого кола Australian Open одночасно вийшли три українські спортсменки - Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
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