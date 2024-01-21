Australian Open: Українка Костюк перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу

Про це розповідає Суспільне.

"Чесно, це означає дуже багато. Я, мабуть, досі не можу цього усвідомити. Під час перерви на дощ сказала тренеру, що не відчуваю, що граю в четвертому раунді. Не відчувала тиску. Класно зіграти такий матч на Грендслемі - буде більше часу на відновлення, більше часу на усвідомлення. Це хороший матч для мене. Рада нарешті зіграти так агресивно, як я хочу - проти попередніх суперниць не було так просто. Неймовірно щаслива бути у чвертьфіналі", - сказала після гри українська тенісистка.

Australian Open-2024. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Марія Тімофеєва 2:0 (6:2, 6:1)

Наступною суперницею Костюк стане колишня перша ракетка світу в парному розряді, американка Коко Гофф, яка в іншому матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Читайте також: Неймовірний результат українок на AO, футболістів "Карпат" не випустили за кордон і компліменти Усику від Ф'юрі: головні новини спорту за тиждень

Матч Костюк - Гофф відбудеться у вівторок, 23 січня. Це буде їхня друга зустріч, 2022 року українка програла американці у трьох сетах.