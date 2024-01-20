Українки встановили історичне досягнення на Australian Open
Вперше в історії одразу троє українок зіграють в 1/8 турніру Grand Slam
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До четвертого кола Australian Open вийшли Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
В 1/8 фіналу AO, 21 січня, Костюк зіграє проти "нейтральної" Марії Тімофєєвої. У понеділок Еліна Світоліна змагатиметься з чешкою Ліндою Носковою, а на Ястремську чекає поєдинок проти нейтральної Вікторії Азарєнка.
Відзначимо, що раніше до чвертьфіналу Грендслему у своїй кар'єрі проходила лише Світоліна. У Ястремської та Костюк таких досягнень ще не було.
- 12 січня стало відомо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше зіграють одразу семеро українських тенісисток.
- Росіянки і білоруски виступають на Australian Open у "нейтральному" статусі.
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