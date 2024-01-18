Australian Open: Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вийшли до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 18 січня, у Мельбурні Еліна Світоліна, яка посідає у світовому рейтингу 23-тє місце, перемогла болгарку Вікторію Томову (70) з рахунком 6:1, 6:3.
Даяна Ястремська (93) здолала Варвару Грачову (39) з Франції - 6:3, 6:2.
Таким чином, вперше в історії Australian Open до 1/16 фіналу вийшли одразу чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк (37) та Леся Цуренко (33).
У третьому колі Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич (85). Костюк зустрінеться з росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає в Австралії у нейтральному статусі. Суперницею Ястремської стане американка Ема Наварр (26), а Цуренко протистоятиме ще одній "нейтральній" тенісистці - Аріні Соболенко (2) з Білорусі.
Результат
Australian Open
Жінки. 1/32 фіналу
18 січня
Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Томова (Болгарія) – 6:1, 6:3
Даяна Ястремська (Україна) – Варвара Грачова (Франція) – 6:3, 6:2
- 12 січня стало відомо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше зіграють одразу семеро українських тенісисток.
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