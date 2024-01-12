Українки встановили рекорд на Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Даяна Ястремська (96-те місце у світовому рейтингу), Юлія Стародубцева (152) та Дар’я Снігур (136) подолали кваліфікацію Australian Open та приєдналися в основній сітці турніру до ще чотирьох українок - Еліни Світоліної (23), Ангеліни Калініної (28), Лесі Цуренко (32) та Марти Костюк (35).

Раніше максимальне представництво у жіночому одиночному турнірі на Відкритому чемпіонаті Австралії Україна мала у 2008 році, коли там виступали шість наших тенісисток.

Світоліна розпочне виступи в Мельбурні з матчу проти австралійки Тайли Перстон (203). Калініна стартує на першому у 2024 році турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam поєдинком з нідерландкою Арантою Рус (50). Костюк у 1/64 фіналу зустрінеться з американкою Клер Лю (104). Цуренко зіграє проти італійки Лючії Брондзетті (56).

Ястремська в першому раунді протистоятиме сьомій ракетці світу Маркеті Вондроушовій з Чехії. Суперницею Снігур стане Алісія Паркс зі США (82). Стародубцева проведе свій дебютний матч на турнірах Grand Slam проти Онс Жабер з Тунісу (6).

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії розпочнуться 14 січня.