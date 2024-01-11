Australian Open: Світоліна та інші українки дізналися перших суперниць
У четвер, 11 січня, відбулося жеребкування основного раунду Відкритого чемпіонату Австралії, за підсумками якого суперниць отримали чотири українські тенісистки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 23 місце, розпочне виступи у Мельбурні з матчу проти австралійки Тайли Перстон (203 місце у класифікації Жіночої тенісної асоціації).
Ангеліна Калініна стартує на першому в 2024 році турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam поєдинком з нідерландкою Арантою Рус (50). Марта Костюк (35) у 1/64 фіналу зустрінеться з американкою Клер Лю (104). Леся Цуренко (32) зіграє проти італійки Лючії Брондзетті (56).
Ще три українки - Даяна Ястремська (96), Юлія Стародубцева (152) та Дар’я Снігур (136) - розпочнуть виступи на Australian Open з кваліфікації.
Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії розпочнуться 14 січня.
- На початку січня у Новій Зеландії Еліна Світоліна дійшла до фіналу на першому у 2024 році турнірі WTA.
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