Australian Open: Світоліна та інші українки дізналися перших суперниць

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 23 місце, розпочне виступи у Мельбурні з матчу проти австралійки Тайли Перстон (203 місце у класифікації Жіночої тенісної асоціації).

Ангеліна Калініна стартує на першому в 2024 році турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam поєдинком з нідерландкою Арантою Рус (50). Марта Костюк (35) у 1/64 фіналу зустрінеться з американкою Клер Лю (104). Леся Цуренко (32) зіграє проти італійки Лючії Брондзетті (56).

Ще три українки - Даяна Ястремська (96), Юлія Стародубцева (152) та Дар’я Снігур (136) - розпочнуть виступи на Australian Open з кваліфікації.

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії розпочнуться 14 січня.