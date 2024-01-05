Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 5 січня, у чвертьфіналі першого в сезоні турніру Жіночої тенісної асоціації у Новій Зеландії, Світоліна (25 місце у рейтингу WTA) переграла Боузкову (36) у двох сетах - 6:0, 6:3.

За вихід до фіналу перша ракетка України посперечається з китаянкою Ван Cію (71).

Результат

Турнір WTA в Окленді

1/4 фіналу

5 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія) 6:0, 6:3