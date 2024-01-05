Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла чешку Марі Боузкову та вийшла до півфіналу турніру WTA в Окленді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 5 січня, у чвертьфіналі першого в сезоні турніру Жіночої тенісної асоціації у Новій Зеландії, Світоліна (25 місце у рейтингу WTA) переграла Боузкову (36) у двох сетах - 6:0, 6:3.
За вихід до фіналу перша ракетка України посперечається з китаянкою Ван Cію (71).
Результат
Турнір WTA в Окленді
1/4 фіналу
5 січня
Еліна Світоліна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія) 6:0, 6:3
- 2 січня Еліна Світоліна на турнірі в Окленді переграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.
- 4 січня українка здолала ексчемпіонку US Open британку Емму Радукану.
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