Світоліна перемогла експершу ракетку світу в стартовій грі нового сезону

Про це повідомляє Еспресо. TV.

Еліна Світоліна (WTA 25) впевнено розпочала змагання на хардовому турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). У 1/16 фіналу вона у двох сетах обіграла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі.

Поєдинок українки та данки тривав одну годину та 44 хвилини.

За словами українки, на сезон-2024 вона ставить перед собою високі цілі. Про це вона сказала після перемоги над Возняцкі.

"Це був досить насичений рік для мене. У мене було кілька чудових матчів і великих перемог. Дуже задоволена досягнутим рівнем. Зараз новий рік, я маю ще амбітніші цілі. Дуже рада, що починаю новий рік з перемоги, спробую розвинути цей успіх", – зазначила спортсменка у коментарі The Tennis Letter.

Наступною суперницею Світоліної на турнірі в Окленді стане британка Емма Радукану, яка у першому колі здолала румунку Єлену-Габрієлу Русе.

Результат

WTA 250 Окленд

1/16 фіналу

2 січня

Каролін Возняцкі (Данія) (WC) – Еліна Світоліна (Україна) (2) 4:6, 3:6