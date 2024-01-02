Світоліна перемогла експершу ракетку світу в стартовій грі нового сезону
Українська тенісистка Еліна Світоліна у двох сетах переграла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії
Про це повідомляє Еспресо. TV.
Еліна Світоліна (WTA 25) впевнено розпочала змагання на хардовому турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). У 1/16 фіналу вона у двох сетах обіграла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі.
Поєдинок українки та данки тривав одну годину та 44 хвилини.
За словами українки, на сезон-2024 вона ставить перед собою високі цілі. Про це вона сказала після перемоги над Возняцкі.
"Це був досить насичений рік для мене. У мене було кілька чудових матчів і великих перемог. Дуже задоволена досягнутим рівнем. Зараз новий рік, я маю ще амбітніші цілі. Дуже рада, що починаю новий рік з перемоги, спробую розвинути цей успіх", – зазначила спортсменка у коментарі The Tennis Letter.
Наступною суперницею Світоліної на турнірі в Окленді стане британка Емма Радукану, яка у першому колі здолала румунку Єлену-Габрієлу Русе.
Результат
WTA 250 Окленд
1/16 фіналу
2 січня
Каролін Возняцкі (Данія) (WC) – Еліна Світоліна (Україна) (2) 4:6, 3:6
- Еліна Світоліна народила доньку восени минулого року, після чого взяла паузу в кар'єрі. У лютому 2023 року вона повернулася в Україну.
- Тенісистка взяла участь в US Open-2023, який проходив із 22 серпня по 10 вересня. Після цього Світоліна оголосила, що візьме перерву, аби відновитися після травми стопи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.95Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе