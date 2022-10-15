Про це Світоліна повідомила в Instagram.

Вона виклала фото, на якому разом з чоловіком - французьким тенісистом Гаелем Монфісом - торкається руки новонародженої.

"Яка ніч! Леді та джентльмени, вітайте Скай Монфіс", - написала Світоліна.

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