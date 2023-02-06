Світоліна вперше з початку війни відвідала Україну

Про це повідомляє платформа UNITED24 в Instagram.

"Амбасадорка UNITED24, світова зірка тенісу Еліна Світоліна приїхала до Києва. Це перший візит титулованої спортсменки від початку повномасштабного вторгнення. Еліно, вітаємо вдома!! - йдеться у повідомленні платформи, амбасадоркою якої є тенісистка.

Крім цього, Світоліна оприлюднила відео в Instgaram, на якому вона зустрічається зі своєю бабусею у Одесі.

Світоліна у 2022 році взяла паузу в кар'єрі після народження дитини.