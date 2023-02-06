Світоліна вперше з початку війни відвідала Україну
Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше відвідала Одесу та Київ після початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє платформа UNITED24 в Instagram.
"Амбасадорка UNITED24, світова зірка тенісу Еліна Світоліна приїхала до Києва. Це перший візит титулованої спортсменки від початку повномасштабного вторгнення. Еліно, вітаємо вдома!! - йдеться у повідомленні платформи, амбасадоркою якої є тенісистка.
Крім цього, Світоліна оприлюднила відео в Instgaram, на якому вона зустрічається зі своєю бабусею у Одесі.
Світоліна у 2022 році взяла паузу в кар'єрі після народження дитини.
- 14 січня Еліна Світоліна заявила, що розраховує повернутися на корт влітку 2023 року.
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