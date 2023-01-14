Про це повна заявила в інтерв'ю The New York Times.

За словами Світоліної, вона планує повернутися у теніс після перерви, пов'язаної з народженням дитини, влітку 2023 року.

"Я постараюся бути готовою до літа, але я стараюся не квапити події. Всі групи м'язів повинні бути готові після того, як я не грала понад сім місяців і не працювала так багато після вагітності, як зазвичай. Я маю розбити все на дрібні шматочки, щоб зібрати докупи всю силу мого тіла, яка мені знадобиться, якщо я хочу повернутися на вершину", – розповіла Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.

Наразі Світоліна займає у світовому рейтингу 236-ту позицію.

15 жовтня 2022 року Еліна Світоліна повідомила, що народила доньку.

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