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Перша ракетка України Світоліна оголосила про перерву у виступах після US Open

3 вересня, 2023 неділя
16:18
Спорт Еліна Світоліна, теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах після того, як поступилася третій ракетці світу Джессіці Пегулі в 1/16 фіналу US Open-2023

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Цей сезон став першим для Світоліної після народження доньки, в ході якого спортсменка повторила особисті рекорди на Ролан Гаррос та Вімблдоні, здобула перший за два роки титул та повернулася до топ-30 найкращих тенісисток світу.

"Якщо чесно, моєю метою в березні було ввійти до топ-100. Звісно, я тішуся матчам, які провела.Також не очікувала від себе такого високого рівня на Вімблдоні. І на Ролан Гаррос — зіграла дуже пристойно. Загалом я дуже задоволена турнірами, які провела, та сезоном. Я близька до топ-20. Багато позитивних моментів", - розповіла Світоліна після матчу з Пегулі.

Спортсменка також зазначила, що позитивно оцінює свою гру після повернення на корт.

"Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу - це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі", - розповіла вона на пресконференції після третього раунду US Open.

Попри це, тенісистка оголосила, що візьме перерву, аби відновитися після травми стопи. Вона не розповіла, коли саме планує повернутися, лише наголосила, що опиратиметься на поради лікарів. 

"Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик провідним тенісисткам. І рейтинг прийде. Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому", - додала Світоліна.

  • З деталями матчу Світоліної та Пегулі у третьому колі US Open можна ознайомитися тут.
теніс
Еліна Світоліна
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