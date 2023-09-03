Світоліна програла третій ракетці світу Пегулі та вилетіла з US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці США Джессіці Пегулі у третьому колі US Open
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч третього кола US Open Світоліна - Пегула тривав 1 годину і 52 хвилини. Еліна Світоліна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок.
Це п'ята зустріч тенісисток, Еліна Світоліна вигравала лише один раз. У рейтингу WTA Джессіка Пегула займає 3 позицію. Українка - 26.
У наступному колі Пегула зіграє з переможницею пари Медісон Кіз – Людмила Самсонова.
US Open
Третє коло
2 вересня
Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 4:6, 6:4, 2:6
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