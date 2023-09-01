Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову та вийшла в третє коло US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Світоліна - Павлюченкова закінчився на користь українки. Росіянка виграла перший сет 7:5, проте вже у другому та третьому Еліна була сильнішою - 6:4, 6:4.

Матч тривав 2 години 48 хвилин. Еліна Світоліна 9 разів подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та реалізувала 4/15 брейк-пойнти.

Для тенісисток це була шоста очна зустріч, рахунок - 3:3. Останній матч між ними відбувся у 2020 році у Римі, тоді перемогу здобула Павлюченкова.

У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 26 місце. Анастасія Павлюченкова - 98.

У наступному колі US Open Світоліна зіграє з переможницею матчу Джессіка Пегула – Патриція Марія Тіг.