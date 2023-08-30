Світоліна та Цуренко вийшли в друге коло US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 29 серпня, Еліна Світоліна обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам у першому колі US Open - 6:3, 6:1. Матч тривав 1 годину. Світоліна 4 рази подавала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 4/5 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

На Лесю Цуренко чекала зустріч проти француженки Ельзи Жакмо. Українка мала провести матч проти Б’янки Андрєєску, проте спортсменка знялася з турніру через травму спини. Цуренко обіграла Жакмо з рахунком 7:5 і 6:1.

У другому колі US Open Леся Цуренко зіграє проти росіянки Єкатєріни Александрової, а на Еліну Світоліну чекає поєдинок з переможницею матчу між росіянкою Анастасією Павлюченковою та американкою Фіоною Кроулі.