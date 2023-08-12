Українка Ястремська вперше за 4 роки виграла турнір WTA

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний матч WTA 125 у Польщі Ястремська - Міннен тривав три сети. Українка поступилась у першому сеті 2:6, проте здійснила камбек у другому та третьому - 6:1, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. Українка виконала 3 подачі навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6/14 брейк-пойнтів.

Це перший фінал для Даяни Ястремської за півтора року. Українка також перервала серію з двох поразок у фіналах. Востаннє вона вигравала турнір WTA у травні 2019 року - у Страсбурі.

Для Ястремської це четвертий титул WTA у її кар'єрі.

WTA 125

Козеркі, Польща

12 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Грет Міннен (Бельгія) - 2:6, 6:1, 6:3