Українка Ястремська вперше за 4 роки виграла турнір WTA
Сьогодні, 12 серпня, українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла бельгійку Грет Міннен у фіналі турніру WTA 125
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінальний матч WTA 125 у Польщі Ястремська - Міннен тривав три сети. Українка поступилась у першому сеті 2:6, проте здійснила камбек у другому та третьому - 6:1, 6:3.
Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. Українка виконала 3 подачі навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6/14 брейк-пойнтів.
Це перший фінал для Даяни Ястремської за півтора року. Українка також перервала серію з двох поразок у фіналах. Востаннє вона вигравала турнір WTA у травні 2019 року - у Страсбурі.
Для Ястремської це четвертий титул WTA у її кар'єрі.
WTA 125
Козеркі, Польща
12 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Грет Міннен (Бельгія) - 2:6, 6:1, 6:3
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