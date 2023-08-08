Я щаслива, що є Світоліна, яка нагадує людям, що війна все ще триває, - перша ракетка світу Швьонтек

Про це повідомляє The Tennis Letter.

"Я щаслива, що є така хороша людина, яка демонструє хороші цінності і нагадує людям, що війна все ще триває. У багатьох з нас, і у ЗМІ також, трохи коротка пам'ять. Вона діє там, де багато гравців просто говорять. Так що чудово", - сказала Іга Швьонтек про Еліну Світоліну.

За свою кар'єру Еліна Світоліна та Іга Швьонтек двічі зустрічались на корті. В обох по одній перемозі. У рейтингу WTA полячка займає перше місце, українка - 26.

Перша ракетка світу Швьонтек регулярно і послідовно підтримує Україну.