Я щаслива, що є Світоліна, яка нагадує людям, що війна все ще триває, - перша ракетка світу Швьонтек
Перша ракетка світу Іга Швьонтек поділилась позитивними думками про українську тенісистку Еліну Світоліну
Про це повідомляє The Tennis Letter.
"Я щаслива, що є така хороша людина, яка демонструє хороші цінності і нагадує людям, що війна все ще триває. У багатьох з нас, і у ЗМІ також, трохи коротка пам'ять. Вона діє там, де багато гравців просто говорять. Так що чудово", - сказала Іга Швьонтек про Еліну Світоліну.
За свою кар'єру Еліна Світоліна та Іга Швьонтек двічі зустрічались на корті. В обох по одній перемозі. У рейтингу WTA полячка займає перше місце, українка - 26.
Перша ракетка світу Швьонтек регулярно і послідовно підтримує Україну.
- 2 серпня Еліна Світоліна переграла у 1/8 фіналу росіянку Дар'ю Касаткіну. Проте у чвертьфіналі поступилась американці Джесіці Пегулі та не змогла вийти до півфіналу.
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