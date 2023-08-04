Світоліна програла 4-й ракетці світу на турнірі WTA у Вашингтоні
Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Джесіці Пегулі та не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/4 фіналу змагань у Вашингтоні Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, поступилася Пегулі (4) з рахунком 4:6, 6:3, 4:6.
Сьогодні у Вашингтоні в чвертьфіналі також зіграє українка Марта Костюк (34), яка зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (18), яка грає у США в нейтральному статусі.
Результат
Турнір WTA у Вашингтоні
Жінки. 1/4 фіналу
4 серпня
Джесіка Пегула (США) - Еліна Світоліна (Україна) 4:6, 6:3, 6:4
- 2 серпня Еліна Світоліна переграла у 1/8 фіналу росіянку Дар'ю Касаткіну.
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