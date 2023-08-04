Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/4 фіналу змагань у Вашингтоні Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, поступилася Пегулі (4) з рахунком 4:6, 6:3, 4:6.

Сьогодні у Вашингтоні в чвертьфіналі також зіграє українка Марта Костюк (34), яка зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (18), яка грає у США в нейтральному статусі.

Результат

Турнір WTA у Вашингтоні

Жінки. 1/4 фіналу

4 серпня

Джесіка Пегула (США) - Еліна Світоліна (Україна) 4:6, 6:3, 6:4